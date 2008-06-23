Логотип

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок335 просмотров

Сделать логотип для http://titov.by - вместо тестовой заглушки, необходим легкий, стильный лого.

Бюджет указан, больше нету:)

Предложение оставлять тут, в личку фразы "сделаем, обращайтесь" не пишите.

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Dias
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Обалденный лого. Теперь все логотипы только у него заказывать буду. Супер! Хоть ты на все свои сайты новые лого закажи.
Отличный заказчик!Четкая постановка задачи. Работали без предоплаты, оплату произвел своевременно и по договоренности.Надеюсь будем сотрудничать и дальше:)

Заявки фрилансеров

Dias
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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