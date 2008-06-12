Создание логотипа для агенства

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Закрыт98 заявок874 просмотра

Необходимо создание логотипа для консалтингового агенства. Есть название на русском и англ. языке. Стиль деловой. Нужен креатив. Подробности с заинтересовавшими кандидатами.

* Не пишите, пожалуйста, личные сообщения.

17 лет назад
cuper
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

evo
32 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

evo
32 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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