Необходимо разработать логотип для клуба подводной охоты и дайвинга "СОМиК". Организация занимается розничной торговлей и прокатом снаряжения, товаров для подводной охоты и дайвинга, дайв-турами, организацией подводной охоты. В лого ...
Создание логотипа для агенства
Необходимо создание логотипа для консалтингового агенства. Есть название на русском и англ. языке. Стиль деловой. Нужен креатив. Подробности с заинтересовавшими кандидатами.
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