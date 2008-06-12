Дизайн логотипа для сайта www.vostok-stroy.com:

Требуется создать логотип (можно в композиции использовать предложенные элементы). Вполне подойдёт композиция из 5-7 элементов строительной тематики, как Вы можете видеть на сайте была жалкая попытка сделать что-то подобное. Логотип должен быть частью сайта, а не отдельным чуждым (пусть и крутым в исполнении) элементом на странице.

Верхняя линия должна там и остаться, а вот надпись Vostok-Stroy можете править как хотите.

Главное требование: должен понравиться мне и не вызвать никаких противоречий с моим чувством логики и пониманием гармонии.

Не главные требования: интересное портфолио, желание работать креативно, рейтинг и т.д.

Срок на исполнение: 1 день.

Бюджет: предлагайте, будем думать.

С предложениями в аську 201610. Разговаривать буду только с теми, кто уже оставил заявку в проекте.

Желаю всего наилучшего!