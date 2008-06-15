Простой элемент логотипа (всего 2 окружностт)

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Завершен27 заявок480 просмотров

Здравсвуйте!

Вот есть в растре такая картинка:

http://molodoi.yaroslavl.ru/tmp.gif

Нужно сделать с соблюдением всех пропорций (как на исходной картинке (кривизна линий, относительная тольщина, цвет и т.п. 1:1 (размер разумеется должен быть больше))) в CorelDraw (векторный рисунок). Цвет точно такой как на растровой картинке, никаких фонов делать не нужно.

Требуется сделать быстро, за адекватную оплату:

- оплата 10-15$ + позитивный отзыв + возможность дальнейшего сотрудничества (по крупным проектам (подробности крупного проекта вышлю только исполнителю справившемуся с заданием)).

(можно рассматривать это как пробное, оплачиваемое задание)

CorelDRAW
17 лет назад
gAI
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Killersmoker
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надежный заказчик, очень приятный в общении.Буду рад продолжительному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Killersmoker
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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