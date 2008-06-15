Нужен лого для компании под названием "Трубочисты". Приглашаются все желающие.
Простой элемент логотипа (всего 2 окружностт)
Здравсвуйте!
Вот есть в растре такая картинка:
http://molodoi.yaroslavl.ru/tmp.gif
Нужно сделать с соблюдением всех пропорций (как на исходной картинке (кривизна линий, относительная тольщина, цвет и т.п. 1:1 (размер разумеется должен быть больше))) в CorelDraw (векторный рисунок). Цвет точно такой как на растровой картинке, никаких фонов делать не нужно.
Требуется сделать быстро, за адекватную оплату:
- оплата 10-15$ + позитивный отзыв + возможность дальнейшего сотрудничества (по крупным проектам (подробности крупного проекта вышлю только исполнителю справившемуся с заданием)).
(можно рассматривать это как пробное, оплачиваемое задание)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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