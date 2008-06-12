Создать логотип

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки383 просмотра

Срочно на завтра нужен логотип для компании по продаже аквариумов....есть зарисовка заказчиков, нужно перерисовать красиво и качественно. цвет зарисовки во внимание не брать :-)

17 лет назад
greskira
40 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

SoniBono
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$25
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Skazzka
43 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

SoniBono
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Skazzka
43 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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