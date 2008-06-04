Шапка для сайта

Шапку надо нарисовать для сайта-варезника под стиль основной темы: http://mypl.ru

Собственно вместо http://mypl.ru/templates/Jordan/images/logo.jpg надо какой либо логотипчик, с надписью mypl.ru и с изображением CD диска, винчестера, компьютера - полет фантазии.

Ну и вместо http://mypl.ru/templates/Jordan/images/h_fon.jpg изобразить какой либо другой фон, можно без рисунка, просто градиент.