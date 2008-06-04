Шапка для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок245 просмотров

Шапку надо нарисовать для сайта-варезника под стиль основной темы: http://mypl.ru

Собственно вместо http://mypl.ru/templates/Jordan/images/logo.jpg надо какой либо логотипчик, с надписью mypl.ru и с изображением CD диска, винчестера, компьютера - полет фантазии.

Ну и вместо http://mypl.ru/templates/Jordan/images/h_fon.jpg изобразить какой либо другой фон, можно без рисунка, просто градиент.

17 лет назад
vanuhan
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

-Zodchiy-
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$5
Отличный заказчик! Вежливое, адекватное общение.Четкие,ясные требования. Своевременная оплата в БОЛЬШЕМ! размере чем было оговорено...и отличное чувство вкуса! Всем очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

-Zodchiy-
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад