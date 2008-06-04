Графический дизайн в Киеве

Нужен человек (люди) которые могут лично контактировать в Киеве. Заказ на: логотип, фир. стиль, полиграфию. Желательно с опытом пре-пресса. Цена - лого - до 100, буклет (А4, 2 изгиба) - 100 у.е. По деньгам - не обидим. Интересуют люди которые могут приезжать на встречу, обсуждать все и делать быстро, качественно и в срок. Жду предложений в формате портфолио - моб тел.