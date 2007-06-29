Отрисовать лого

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Закрыт43 заявки531 просмотр

Доброго времени суток!

Есть готовый логотип в psd,

1) необходимо отрисовать в векторе

2) подправить две буквы лого

3) ч/б вариант.

Ваша цена и сроки.

стучите 364432263 ?

17 лет назад
krev
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров