Сделать логотип\шапку

$8
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Закрыт28 заявок425 просмотров

Нужно сделать логотип для http://fifaxa.com вместо FifaXa.com - Всё о футболе.

Нужно сделать что-нибудь на фтубольную тему и чтобы вписывалось в общий дизайн.

Так же и для http://fifaxa.com/forum ту же шапку\логотип

17 лет назад
ks-fan
33 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

warlord----
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

warlord----
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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