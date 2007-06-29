Сделать логотип\шапку

Нужно сделать логотип для http://fifaxa.com вместо FifaXa.com - Всё о футболе.

Нужно сделать что-нибудь на фтубольную тему и чтобы вписывалось в общий дизайн.

Так же и для http://fifaxa.com/forum ту же шапку\логотип