Нарисовать логотип

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок299 просмотров

Нужно нарисовать логотип к сайту itxost.ru, размер 160х40, ничего сложного не надо, требуется что-то типа как тут - hostia.ru, собственно там на сайте сейчас и стоит их логотп. Вот нужно типа такого сделать.

17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

G_Tana
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$6
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик! приятный в общении и терпеливый. Оплатил очень быстро.Спасибо за хорошее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

G_Tana
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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