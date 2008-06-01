Требуется привести в порядок логотип. желательно хотя бы отдаленно похоже на исходник. Было бы хорошо, если сделать варианта три (по разной степени "отдаленности"). Все материалы - в аттаче.
Нарисовать логотип
Нужно нарисовать логотип к сайту itxost.ru, размер 160х40, ничего сложного не надо, требуется что-то типа как тут - hostia.ru, собственно там на сайте сейчас и стоит их логотп. Вот нужно типа такого сделать.
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