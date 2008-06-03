Здравствуйте! Нужно создать или сделать редизайн логотипа для РА. Сайт и там же лого: royal-design.ru
Нарисовать логотип
Необходимо изменить герб.
Вместо бобра и лисы нарисовать демоненка (логотип FreeBSD) и пингвина (логотип Linux). Стоять должны в полоборота. Одной конечностью держать щит, второй конечностью, демоненок держит вилы (вертикально), у пингвина - опущена.
Формат рисунка - векторный.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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