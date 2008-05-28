Логотип сайта оплаты кредитов CreditPay.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок1583 просмотра
#1$

Необходимо создать логотип для сайта www.CreditPay.ru

Суть проекта: оплата кредитов онлайн электронными деньгами(WebMoney, Яндекс.Деньги).

Требования:

- Очень простое лого, не надо никаких мега наворотов и излишеств, и тем более вычурных форм.

- Лого будет использоваться только онлайн, поэтому на нем возможны градиенты, переходы цветов и т.п. Вобщем его

можно спокойно делать как картинку, не парясь о том, что его нужно будет печатать в одноцвете и т.п.

- Лого должно отражать СУТЬ проекта - оплату. Более подробно о сути можно почитать в приложенном файле.

Собственно все! Жду предложений!

Стандартная просьба: вы ЛИБО делайте работу нормально, ЛИБО вообще не беритесь. Как правило тот, кто делает сразу нормально и становится победителем, а любители промежуточных набросков без каких-либо креативных задатком ИМХО шансов мало имеют.

В аттаче на всякий случай ТЗ на дизайн сайта - вдруг поможет.

P.S. - посмотрел первые результаты: что-то более-менее нормальное у товарищей kuboff и As_vise - остальное так себе.

17 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Отличный заказчик. Оставил о себе только положительные впечатления. Никаких проблем с оплатой. Короче 10 баллов !

Заявки фрилансеров

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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