Логотип для интернет-магазина по продаже косметики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен39 заявок375 просмотров

Добрый день.

Нужен логотип для интернет-магазина по продаже косметики, желательно несколько вариантов.

17 лет назад
Devis
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$40
2 дня
Диана выполнила работу быстро и качественно, я даже не ожидал такого положительного результата, приятно работать с такими людми, всем советую!!!
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Заявки фрилансеров

suave
Ана 
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19 лет в сервисе
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