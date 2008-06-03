См. вложение, там максимально полное ТЗ. Большая просьба. Оставлять предложения только тем, кто реально может это сделать на нормальном уровне. если это у вас первы=второй-третий проект - не стоит, мне нужна профессиональна работа. ...
Логотип для интернет-магазина по продаже косметики
Добрый день.
Нужен логотип для интернет-магазина по продаже косметики, желательно несколько вариантов.
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