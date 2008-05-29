Нарисовать логотип для портала по детской тематике. Оплата после приема работы.
Сделать логотип для сайта rybalka.tv
Нужно сделать логотип для сайта.
графика должна быть векторная, легко запоминающаяся, красивая
указывайте цену сразу. Портфолио обязательно!
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