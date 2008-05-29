Сделать логотип для сайта rybalka.tv

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок416 просмотров

Нужно сделать логотип для сайта.

графика должна быть векторная, легко запоминающаяся, красивая

указывайте цену сразу. Портфолио обязательно!

17 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
Заказали логотип для сайта http://rybalka.tv Алексей сделал 4 варианта, которые все были красивыми, но остановились на том что с поплавком. Все пожелания и доработки сделаны были. По срокам тоже устроило. В общем думаю можно смело заказывать у Алексея дизайн

Заявки фрилансеров

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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