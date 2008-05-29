Доработка логотипа и дизайн визитки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок477 просмотров

Необходимо немного доработать логотип, сделать более выраженную снежинку (серая) и разместить её в круге (как бы на монете). Идея- Аверс- обратная сторона монеты, медали, фирма занимается холодом. И нарисовать визитку.

17 лет назад
liolika
Ольга 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

fantc
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$3
1 день
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Результат понравился. Валерий, спасибо, обязательно будем сотрудничать в дальнейшем :)
Очень хороший заказчик. Четкость в постановке ТЗ. Молниеносная оплата. Рекомендую ВСЕМ! Готов и дальше сотрудничать с Ольгой.
pankratov
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

fantc
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
pankratov
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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