Требуется создать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки322 просмотра

Нужно разработать логотип РА "Тантал-дизайн".

За основу логотипа нужно взять гору "Танталус" (Tantalus)

Фото горы пристегиваю.

17 лет назад
kydbakep
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно. Понравился первый же вариант (было сделано 3 варианта). Быстро реагирует на замечания. Первый вариант прислал через час. В общем, для тех кто ценит время - рекомендую. В дальнейшем буду работать с этим человеком.
Отличный и главное справедливый заказчик! Сотрудничеством остался доволен, с оплатой проблем небыло. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип журнала

    $250

    Нужен логотип для журнала..... журнал называется "коза"(журнал о тяжелой рок музыке) логотип должен нести в себе жест всех рок музыкантов знаки силы и уважения "Козу павой или левой руки" он должен быть не только брутальный ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен логотип

    $50

    Нужно разработать новый логотип для компании (сфера деятельности телевещание). Хочется узнаваемый логотип, который не будет ассоциироваться ни с одним из известных в данной сфере. В логотипе нужно отразить идею "перевозчик в мире мультимедиа". ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать простое лого

    Итак, если небольшой шаблон сайта, легкий дизайн(покажу при переписке). Задача нарисовать лого под диз. Тема - растения, цветы. И вставить в шаблон. Задача не сложная. Оплата Яндекс деньги. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется логотип

    Принимаю предложения. Логотип для сайта www.opthelp.ru От Вас портфолио и цены. + ищу для дальнейшего постоянно сотрудничества (баннеры, графика для сайта, логотипы)

    Логотипы и Знаки72 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип для сайта школы

    Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь....необходимо разработать логотип для сайта школы: ТЗ: Школа называется так Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с.Троицкое Ханкайскго района Приморского края. Рядом ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать надпись

    $15

    В приложении надпись: "Spice" + есть в таком же стиле "Spice-Sale.com". Необходимо сделать надпись "Spice-Gold" и чтобы Gold было выполнено в том же стиле. Gold должно быть с большой буквы + видно что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад