Требуется создать логотип

Отличная работа. Быстро и качественно. Понравился первый же вариант (было сделано 3 варианта). Быстро реагирует на замечания. Первый вариант прислал через час. В общем, для тех кто ценит время - рекомендую. В дальнейшем буду работать с этим человеком.