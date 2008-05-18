Логотип для сайта школы

Очень оперативный и креативный дизайнер, задание выполнил моментально и по тем критериям которые были заданы. Плохо что оценка деятельности идет по10-бальной системе, а то поставил бы все 50 баллов. Хорошо идет на контакт и выполняет пожелания. Всем советую с ним сотрудничать.