Логотип для сайта школы

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Завершен21 заявка509 просмотров

Доброго времени суток уважаемые коллеги!

Нужна Ваша помощь....необходимо разработать логотип для сайта школы:

ТЗ: Школа называется так Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с.Троицкое Ханкайскго района Приморского края.

Рядом находится озеро Ханка

Если есть идеи или желание помочь то стучите в асю

Заранее всем благодарен

17 лет назад
Ardrei
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

denis_levin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
3 дня
Очень понравилось работать с ребятами. Группа креативная, творческая, исполнительная, оперативная. Выполняют любые пожелания клиента. Плохо что, 10-ти бальная система я бы им поставил все 100 баллов. Удачи вам ребята.
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$100
Очень оперативный и креативный дизайнер, задание выполнил моментально и по тем критериям которые были заданы. Плохо что оценка деятельности идет по10-бальной системе, а то поставил бы все 50 баллов. Хорошо идет на контакт и выполняет пожелания. Всем советую с ним сотрудничать.
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

denis_levin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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