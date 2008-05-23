Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, ...
Программке нужен логотип
С вашей помощью удалось придумать название для программки, которая умеет качать новости и писать электронные газеты.
Назвал GoodNews, спасибо Жукову Антону (pennywise) и всем всем всем.
Теперь хорошо бы разработать логотип.
Хочется чтобы логотип был теплым, добрым, радостным. Например первое что мне приходит в голову когда я слышу GoodNews - газетка и рядом смайлик. :)
ЗЫ: логотип должен быть масштабируемым, однозначно хорошо смотреться в формате 16х16 (иконка приложения в трее), 32х32, 64х64, 128х128 (+ иконки указанных размеров) и в ч/б (некоторое устройства для просмотра газет работают только в ч/б).
Победитель конкурса
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