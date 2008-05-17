Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, ...
Логотип имиджмейкерского центра
Необходимо создать логотип и фирменный стиль (бланк, папка, конверт, визитки, сувенирка) "имиджмейкерского центра" название на руском языке, логотип должен быть выполнен в ч/б и цветном варианте желательно иметь возможность использования знака без названия организации. Логотип планируется регистрировать. Фирменные цвета синий и оранжевый.
Жду предложений по цене и срокам.
С уважением Константин Григорьевич.
Выбранный исполнитель
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