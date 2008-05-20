Лого каллиграфия

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок401 просмотр

Задача:

отрисовать руками каллиграфический логотип для портала.

!!! Рассматриваются только предложения с имеющимися аналогичными работами в портфолио.

Без таковых просьба не беспокоить.

Оплата по факту.

17 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Сделано оперативно, качественно с пониманием задачи. Спасибо.
Приятный в общении заказчик. Пунктуальный, серьезный заказчик, прекрасно объяснил задание. Все вовремя заплатил. Всем рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад