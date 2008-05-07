Логотип и шапка web-страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт37 заявок510 просмотров

Что нужно:

1. Логотип с тигром. Тематика - IT и тигр (типа "а й т и г р"). Картинка должна быть не слишком наворочена, чтобы можно было на визитках и т.п. тиражировать.

2. Под эту же тематику подогнать шапку темы Four Seasons для Drupal (http://drupal.org/project/fourseasons).

Пишите сроки и цену.

Drupal
17 лет назад
1abc
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров