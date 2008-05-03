Конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля

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Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Расположена в городе Новочеркасск, Ростовской области. Со временем предполагается открытие офисов в крупных городах области. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с помощью логотипа и фирменного стиля: 1. Выделить среди конкурирующих организаций (в городе присутствует еще около 60 подобных фирм) 2. Сделать бренд запоминающимся и ярким. 3. Увеличить объем продаж.

Требования: 1. Ассоциация со спецификой деятельности компании. 2. Уникальность (предполагается регистрация в Роспатенте). 3. Простота.

Конкурентные преимущества: 1. Четкое соблюдение сроков изготовления и установки. 2. Высокий уровень сервиса (на всех этапах прохождения заказа от менеджера до монтажника). 3. Собственная сервисная служба (оперативное решение любых проблем с эксплуатацией окон). 4. Гарантия качества.

Предполагается брендировать: папки, визитки, футболки, спецодежда и т.д. Дополнительно: стикеры на готовые окна, гарантийные талоны, паспорт на изделие, сертификаты на скидку и дисконтные карты.

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН! К СОЖАЛЕНИЮ, ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ВЫЯВЛЕН. СПАСИБО ВСЕМ ЗА РАБОТУ! ПОНРАВИЛИСЬ РАБОТЫ: Лунеев Андрей (kuboff), Лиходед Александр (Znahar), Христолюбова Мария (Maryannet).