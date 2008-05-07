Разработка логотипа

# 1 — $

Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar).

Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие.

Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.

Добровольческое движение молодых педагогов начинает благотворительную акцию в детских домах Центрального округа. Необходимо разработать логотип для печати на футболках.

Название, которое необходимо графически "обыграть" - "Друг Для Друга".

Аббревиатуры "ДДД" лучше избегать - для детей, выросших без семьи, она прочно ассоциируется с Детским Домом и вызывает негативные эмоции.

Рассматриваются другие варианты названия акции, не стесняйтесь предлагать.

Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.