Нужно быстро и качественно сделать лого, 3 варианта на заданную тему. Цвета определены.
Разработка логотипа
Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar).
Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие.
Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.
Добровольческое движение молодых педагогов начинает благотворительную акцию в детских домах Центрального округа. Необходимо разработать логотип для печати на футболках.
Название, которое необходимо графически "обыграть" - "Друг Для Друга".
Аббревиатуры "ДДД" лучше избегать - для детей, выросших без семьи, она прочно ассоциируется с Детским Домом и вызывает негативные эмоции.
Рассматриваются другие варианты названия акции, не стесняйтесь предлагать.
Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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