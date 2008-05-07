Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок1538 просмотров
#1$

Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar).

Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие.

Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.

Добровольческое движение молодых педагогов начинает благотворительную акцию в детских домах Центрального округа. Необходимо разработать логотип для печати на футболках.

Название, которое необходимо графически "обыграть" - "Друг Для Друга".

Аббревиатуры "ДДД" лучше избегать - для детей, выросших без семьи, она прочно ассоциируется с Детским Домом и вызывает негативные эмоции.

Рассматриваются другие варианты названия акции, не стесняйтесь предлагать.

Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей.

17 лет назад
aswe
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
8 отзывов

Победители конкурса

Znahar
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Стал победителем в конкурсе на разработку логотипа. Предоставил сразу четыре варианта, сумев при этом не повториться и не снизить уровень исполнения. Логотипы получились максимально информативными, яркимиЮ понятными и запоминающимися. Очень порадовало умение не просто рисовать, а выражать графически сложные понятия и образы. Рекомендую - этот человек владеет техникой исполнения и умеет четко и точно выражать мысли в графической форме.
SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Было очень приятно работать С Сергеем. Моментально откликнулся и первым предоставил вариант логотипа, без проблем внес изменения. В результате получился очень стильный, яркий логотип. Рекомендую.
+
Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад
Во время работы над логотипом Ольга зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. В разработке проявила фантазию и отличное владение техникой исполнения. Рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно. Заказ был оплачен в срок и в полном объеме. Отличный заказчик)
asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Алексей в короткие сроки предоставил очень добрый и трогательный вариант логотипа. Приятно было сотрудничать, рекомендую.
Спасибо. Хороший заказчик
mr-modest
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Одним из первых предоставил сразу несколько вариантов логотипа. Видно, что человек подходит к задаче творчески и в то же время владеет необходимыми техническими навыками. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Znahar
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад
asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
mr-modest
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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