Необходимо уменьшить несколько логотипов до формата 40 на 40 тоесть дается несколько больших логотипов их надо съузить до 40 на 40 в основном формат .CDR жду срочно!
Элемент логотипа
Нарисовать картинку.
Размер: 110x100px
Изображение:
На картинке должны быть изображены трое молодых людей, два парня и одна девушка.
Все трое должны стоять лицом к нам. Но не просто стоять трое вряд, как на расстрел :-),
а должно создаваться ощущение какой-то тусовки, расслабленности, может кто-то пританцовывать
будет, тут надо подумать в этом плане. Типаж молодых людей: модная одежда, прическа, стиль.
ОБЯЗАТЕЛЬНО у них должны быть на руках часы и очки(например у кого-то часы, у кого-то очки,
у кого-то и то и другое, то есть тут надо подумать чтобы было сбалансировано в этом плане).
Разрешенные цвета: черный(основной цвет), оранжевый(#ff8400, предположительно им можно изобразить аксессуары,
например часы), белый(для мелких деталей, например, возможно для черт лица и прочего, но белого должно быть немного)
Выбранный исполнитель
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