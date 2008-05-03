Элемент логотипа

Нарисовать картинку.

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Изображение:

На картинке должны быть изображены трое молодых людей, два парня и одна девушка.

Все трое должны стоять лицом к нам. Но не просто стоять трое вряд, как на расстрел :-),

а должно создаваться ощущение какой-то тусовки, расслабленности, может кто-то пританцовывать

будет, тут надо подумать в этом плане. Типаж молодых людей: модная одежда, прическа, стиль.

ОБЯЗАТЕЛЬНО у них должны быть на руках часы и очки(например у кого-то часы, у кого-то очки,

у кого-то и то и другое, то есть тут надо подумать чтобы было сбалансировано в этом плане).

Разрешенные цвета: черный(основной цвет), оранжевый(#ff8400, предположительно им можно изобразить аксессуары,

например часы), белый(для мелких деталей, например, возможно для черт лица и прочего, но белого должно быть немного)