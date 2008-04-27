Задача: изготовить логотип для компании. Требования по логотипу: 1. Простой (его образ должно быть возможно начертить карандашом от руки или балончиком на стене) 2. Запоминающийся (ничего хитрого, просто и ясно). ...
Лого для сайта
Наименование: логотип для сайта, посвященного футбольным симуляторам.
Пожелания заказчика:
— сохранить футбольную принадлежность;
— сохранить цветовое решение существующего логотипа (в приложении);
— обратить внимание на приведенные примеры (в приложении).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Для сайта http://www.oborona.net Нужно сделать строгий логотип телекоммуникационной организации с использованием её названия "Дельта Телесистемы". Основной упор сделать на строгость стиля. Также приятную цветовую гамму для бэкгроаунда шапки, ненавязчивая фоновая графика ...Завершен17 лет назад
- $1500
1. Общие положения 1.1. Настоящий документ регламентирует порядок проведения и условия Конкурса на создание логотипа выставки старинных автомобилей и технического антиквариата «Олдтаймер-Галерея» (далее – Конкурс, Выставка). 1.2. Учредителем Конкурса ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен простейший логотип для рекламного интернет агентства: название агентства + какую-нибудь загогулину на интернет - тематику, баннерную, клики и т.д.Закрыт17 лет назад
- $50
Нужно создать рисованную шапку для сайта эротической направленности, по форме такую же как на сайте http://www.pornofiles.ru На рисунке должен быть изображен Астерикс, который варит волшебное любовное зелье в чане. В мечтах он ...Завершен17 лет назад
- $250
Необходимо создать логотип для компании, предоставляющей услуги связи. От исполнителей требуется портфолио и цена. Так же планируем дальнейшее сотрудничество по созданию печатной продукции.Закрыт17 лет назад
- $1000
Молодой, но динамично развивающейся транспортной комании, срочно требуется создание логотипа и фирменного стиля. Требования: 1) Креативный подход 2) Высокое качество 3) Кратчайшие срокиЗакрыт17 лет назад
Нужен рисунок в векторе. Маска золотая на темно-красном фоне. Пример вышлю по требованию. стучитесь 373924103Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Переделать и сделать сетку вариантов с этого логотипа.Завершен17 лет назад
- $15
Нужно создать логотип по аналогии... ICQ: 205-749-035Завершен17 лет назад