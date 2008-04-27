Необходимо уменьшить несколько логотипов

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Закрыт22 заявки363 просмотра

Необходимо уменьшить несколько логотипов

до формата 40 на 40

тоесть дается несколько больших логотипов их надо съузить до 40 на 40

в основном формат .CDR

жду срочно!

17 лет назад
1osoid
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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