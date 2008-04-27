Наименование: логотип для сайта, посвященного футбольным симуляторам. Пожелания заказчика: — сохранить футбольную принадлежность; — сохранить цветовое решение существующего логотипа (в приложении); — обратить внимание на приведенные примеры (в приложении).
Необходимо уменьшить несколько логотипов
Необходимо уменьшить несколько логотипов
до формата 40 на 40
тоесть дается несколько больших логотипов их надо съузить до 40 на 40
в основном формат .CDR
жду срочно!
Заявки фрилансеров
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