Создание пакета баннеров

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок294 просмотра

Добрый день!

Хотелось бы уточнить детали задания по изготовлению баннеров и общей концепции.

Баннеры предполагаются к размещению на сайте streamsupport.ru

Реклама направлена на продвижение сайта stream-time.ru

Задача баннеров продавать следующие услуги:

1. Подключение к Стрим и Стрим ТВ.

2. Компьютерная помощь физическим лицам.

3. Подключение Стрим и Стрим ТВ для Юрлиц (компаний и фирм)

4. Обслуживание корпоративных сетей.

Размеры и содержание банеров:

1 баннер 88x31 в партнерах

1 текстовая ссылка со слоганом на месте где сейчас "Оплатить СТРИМ"

5-7 баннеров ротатором на форуме именно анимационные,

не флэш.

Срок исполнения - 3 дня.

С Уважением.

17 лет назад
Gabber
Гость 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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