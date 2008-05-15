Название и логотип для агентства недвижимости

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Здравствуйте,

Необходимо придумать название и создать логотип для зарубежного агентства недвижимости одной из курортных стран. Подробности в вложенном файле.

Логотип должен всеми силами отражать специфику деятельности фирмы, а в этой деятельности всеми силами подчеркивать основные плюсы. Плюсы в нашем случае такие:

- Уютный, теплый, надежный дом, который не развалится. Т.е. очень надежное строительство.

- Обязательно Юридическая чистота сделки, проверяемая специалистами.

- Отличное расположение домов, хороший район, отличный вид на море.

В таком роде.

По итогам конкурса, если будет определен победитель, будет объявлен конкурс уже на создание сайта агентства недвижимости (и базы объектов) на основе созданного логотипа.