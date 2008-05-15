Название и логотип для агентства недвижимости

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки1792 просмотра
#1$

Здравствуйте,

Необходимо придумать название и создать логотип для зарубежного агентства недвижимости одной из курортных стран. Подробности в вложенном файле.

Логотип должен всеми силами отражать специфику деятельности фирмы, а в этой деятельности всеми силами подчеркивать основные плюсы. Плюсы в нашем случае такие:

- Уютный, теплый, надежный дом, который не развалится. Т.е. очень надежное строительство.

- Обязательно Юридическая чистота сделки, проверяемая специалистами.

- Отличное расположение домов, хороший район, отличный вид на море.

В таком роде.

По итогам конкурса, если будет определен победитель, будет объявлен конкурс уже на создание сайта агентства недвижимости (и базы объектов) на основе созданного логотипа.

17 лет назад
romashov
Dmitriy 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Победитель конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад
Очень понравился вкус и идеи этого дизайнера. В работах чувствуется жизнь и творчество. Человек явно имеет право заниматься Дизайном, делает это честно и от души.. что редкость. Тонкие люди поймут и почувствуют это по работам и подходу к ним. Мое мнение, дизайнер совершенно точно пытается пропускать работы через себя и выплескивать "на холст" идеи от сердца. Это точно и важно знать всем, кто ищет хороший и качественный дизайн, способный долго радовать глаз. Желаю, Вам, Ольга, только развития и движения вперед, к Вашим целям! Удачи! Рекомендую конечно же.
Очень приятный в общении, грамотный, порядочный заказчик! Сам предложил оплатить (и оплатил впоследствии незамедлительно) работу, которая ему понравилась, но, по сути, не выиграла конкурс. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!))

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад

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