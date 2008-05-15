Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar). Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие. Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей. Добровольческое ...
Название и логотип для агентства недвижимости
Здравствуйте,
Необходимо придумать название и создать логотип для зарубежного агентства недвижимости одной из курортных стран. Подробности в вложенном файле.
Логотип должен всеми силами отражать специфику деятельности фирмы, а в этой деятельности всеми силами подчеркивать основные плюсы. Плюсы в нашем случае такие:
- Уютный, теплый, надежный дом, который не развалится. Т.е. очень надежное строительство.
- Обязательно Юридическая чистота сделки, проверяемая специалистами.
- Отличное расположение домов, хороший район, отличный вид на море.
В таком роде.
По итогам конкурса, если будет определен победитель, будет объявлен конкурс уже на создание сайта агентства недвижимости (и базы объектов) на основе созданного логотипа.
Победитель конкурса
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