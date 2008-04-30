Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar). Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие. Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей. Добровольческое ...
Необходимо создать логотип для агент. недвижимости
Необходимо создать логотип для агентства недвижимости.
Логотип должен отражать название компании - «Новый город». Тип деятельности - работа с недвижимостью.
С использованием названия и шрифта Жихарев, но рассмотрим и другие варианты. Ждем Ваши предложения.
желательно на е-майл [email protected]
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