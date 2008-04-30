Логотив для сервиса

$25
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки249 просмотров

Нуждаюсь с разработке логотипа для поисковой системы gavgav.su

логотип должен быть прикольный и необычный!

ширина 130 пикселов

высота 92 пикселов

17 лет назад
andreuka
Кирилл 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$25

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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