Логотип для грузового автосервиса

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт49 заявок554 просмотра

Нужен логотип для компании занимающейся именно КУЗОВНЫМ ремонтом (окраской) автобусов и грузовиков, не слишком замороченное и визуально понятное название, Тушино-Грузовой или Тушино-Трек, ждем предложения.

17 лет назад
romanek
Роман 
52 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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