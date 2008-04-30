Логотип для медицинского wiki сайта

$100
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Закрыт38 заявок597 просмотров

Нужен логотип для медицинской энциклопедии по метаболическому синдрому

(ключевые слова, диaбет,ожирение, лечение диетой, кровяное давление, etc.)

сайт работает на движке MediaWiki

работа должна быть выполнена на хорошем уровне

если нет идей - пожалуйста не предлагайте свои услуги

бюджет предложите сами - я думаю справедливая цена 100WMZ

17 лет назад
iqsoftware
54 года
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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