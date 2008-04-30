Победителем конкурса стал Лиходед Александр (Znahar). Спасибо всем откликнувшимся и принимавшим участие. Господа участники! Пожалуйста, выставляйте свои работы, иначе я не смогу указать победителей. Добровольческое ...
Логотип для медицинского wiki сайта
Нужен логотип для медицинской энциклопедии по метаболическому синдрому
(ключевые слова, диaбет,ожирение, лечение диетой, кровяное давление, etc.)
сайт работает на движке MediaWiki
работа должна быть выполнена на хорошем уровне
если нет идей - пожалуйста не предлагайте свои услуги
бюджет предложите сами - я думаю справедливая цена 100WMZ
Заявки фрилансеров
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