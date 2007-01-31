iqsoftware

Нужно взять шаблон сгенерированый Artisteer и преобразовать в шаблон который приймут в http://wordpress.org/extend/themes/ Шаблон обязательно должен пройти сабмит в этом сервисе Исходный шаблон я предоставлю цену предложите сами
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо по указанным мною линками - пойти сделать copy/past и сохранить в .txt файл потом его немного подредактировать - убрать что я скажу всего 150 страниц на выходе предлагайте свою цену много не заплачу работа дешевая в первую очередь буду ...Наполнение сайтов53 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен логотип 32x32 pixels (иконка ) для небольшой программы там должна быть изображена колба и что то в ней желтого цвета программа должна помогать проходить анализы на алкогольЛоготипы и Знаки67 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть часы на flash нужна админка к ней подробнее - по запросуВеб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
1. нужен дизайн под сайт продающий компоненты под ноутбуки (зарядные устройства, батареи, шнуры etc.) 2. сайт на движке CRE Loaded (клон OSCommerce) - нужно нарезать скин под него и отдать мне готовый (конечно же продемонстрировать ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть Wiki - только что установленный нужно полностью сделать сайт по метаболическому синдрому на английском языке цену предложите свою 10 статей статьи должны быть уникальными людей не имеющих опыта - просьба не беспокоитьСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно написать приложение которое будет индексировать письма в The bat и вносить в GDS (desktop.google.com) там есть похожий проект для Outlook express. Можно написать на C++.Net но лучше на Delphi у меня есть исходники проекта на Delphi который ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен логотип для медицинской энциклопедии по метаболическому синдрому (ключевые слова, диaбет,ожирение, лечение диетой, кровяное давление, etc.) сайт работает на движке MediaWiki работа должна быть выполнена на хорошем уровне если нет идей - пожалуйста не предлагайте свои услуги бюджет предложите сами ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны часы на flash. Нужны следующие свойства (features) у часов: 1. Возможность настраивать дату время через GET параметр у swf файла 2. Выбор цвета через GET 3. Вынести елементы циферблата в отдельный мувик так что бы его можно было ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать клон на базе CRELoaded сайта joebucks.com 1.перебить продукты с сайта 2. нарезать и вставить дизайн который я дам в CRELoaded 3. настроить chekout для интеграции с ultraherbal.com (прежде разобраться как это сделать) Цену дайте сами 4. проверить ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать проффесиональный дизайн для сайта биологически активных добавок. Есть сайт : www.ultraherbal.com нужно сделать его клон по функциональности (отразите это на дизайне ) От вас требуется уникальный дизайн не в коем случае не шаблон с точно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
есть сайт, на нем продукты Нужно все продукты (описание, картинку, etc. сложить в один excel файл) и мне отдать Грубо говоря перебить с сайта все продукты всего 36 продукт пишите свою цену и сроки исполненияНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
нужна статья для сайта интернет магазина по продаже компонент для ноутбуков и батарей питания объемом 1 страница нужна для сабмита, для увеличения релевантного количества ссылок с тематичеких страниц Нужно что бы фигурировала ключевая фраза: laptop battery статья нужна на английском плачу WMZ дайте пожалуйста ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен скрипт на php который делает следующую вещь: серфер заходит с источника траффика (PPC) на страницу, там происходит анализ по какому ключевому зашел серфер и показывает ему ту страницу (работает как wrapper) которая прописана в MYSQL базе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сделать дизайн для ювелирного магазина из готового psd шаблона: 1. Верхняя часть нуждается к перерисовке 2. Водяной знак на картинки 3. Кнопку add to cart Просьба обращатся действительно только тем кто умеет рисовать на бумаге, а нетолько ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо предложить линки (куплю) для интернет магазина компьютерной техники. Яндекс не интересует, интересует только основные поисковые системы (Yahoo, Google, MSN) Предложите свой бюджет Так же могу купить траффик, предложите свою цену, дайте ключевые по которым можете продать траффикПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо создать плагин под WordPress который сможет сабмитить посты с PAD файлами. Требования к плагину: 1.Форма сабмита 2. Создание поста с заголовком взятым из PAD xml файла 3. Премодерация 4. Возможность добавки affid для текущего програмного продукта 5. CAPTCHA защита ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
необходимо написать widget (дополнительная информация здесь: codex.wordpress.org/Plugins/WordPress_Widgets) для wordpress'a на flash с анимированной погодой в зависимости от location.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо зарегистрировать в сайтах которые имеют отношение к joomla/Mambo component. несколько сайтов дам для регистрации, остальное надо найти Оплата per registration на сайте. Нужны предже всего ресурсы с большим ранком (Google Page Rank).Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
нужно написать plugin к WordPress который будет добавлять в пост содержание XML PAD файла из указанного урла типа xmlpad:www.asp...net/program.xml При этом нужно сделать кеширование что бы каждый раз когда встречается пост с тем же вызовом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад