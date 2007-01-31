iqsoftware

Андрей Ковалев iqsoftware

 
53 годаУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Конвертирование wordpress шаблона

    Нужно взять шаблон сгенерированый Artisteer и преобразовать в шаблон который приймут в http://wordpress.org/extend/themes/ Шаблон обязательно должен пройти сабмит в этом сервисе Исходный шаблон я предоставлю цену предложите сами

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложная работа с текстом

    Надо по указанным мною линками - пойти сделать copy/past и сохранить в .txt файл потом его немного подредактировать - убрать что я скажу всего 150 страниц на выходе предлагайте свою цену много не заплачу работа дешевая в первую очередь буду ...

    Наполнение сайтов53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скин под CRE Loaded

    $300

    1. нужен дизайн под сайт продающий компоненты под ноутбуки (зарядные устройства, батареи, шнуры etc.) 2. сайт на движке CRE Loaded (клон OSCommerce) - нужно нарезать скин под него и отдать мне готовый (конечно же продемонстрировать ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта медицинсокй направленности

    Есть Wiki - только что установленный нужно полностью сделать сайт по метаболическому синдрому на английском языке цену предложите свою 10 статей статьи должны быть уникальными людей не имеющих опыта - просьба не беспокоить

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • The Bat GDS индексатор

    $100

    Нужно написать приложение которое будет индексировать письма в The bat и вносить в GDS (desktop.google.com) там есть похожий проект для Outlook express. Можно написать на C++.Net но лучше на Delphi у меня есть исходники проекта на Delphi который ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для медицинского wiki сайта

    $100

    Нужен логотип для медицинской энциклопедии по метаболическому синдрому (ключевые слова, диaбет,ожирение, лечение диетой, кровяное давление, etc.) сайт работает на движке MediaWiki работа должна быть выполнена на хорошем уровне если нет идей - пожалуйста не предлагайте свои услуги бюджет предложите сами ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны часы

    Нужны часы на flash. Нужны следующие свойства (features) у часов: 1. Возможность настраивать дату время через GET параметр у swf файла 2. Выбор цвета через GET 3. Вынести елементы циферблата в отдельный мувик так что бы его можно было ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать сайт по продаже БАД

    Необходимо сделать клон на базе CRELoaded сайта joebucks.com 1.перебить продукты с сайта 2. нарезать и вставить дизайн который я дам в CRELoaded 3. настроить chekout для интеграции с ultraherbal.com (прежде разобраться как это сделать) Цену дайте сами 4. проверить ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен проффесиональный дизайн для сайта БАД

    Нужно сделать проффесиональный дизайн для сайта биологически активных добавок. Есть сайт : www.ultraherbal.com нужно сделать его клон по функциональности (отразите это на дизайне ) От вас требуется уникальный дизайн не в коем случае не шаблон с точно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно сделать datafeed

    есть сайт, на нем продукты Нужно все продукты (описание, картинку, etc. сложить в один excel файл) и мне отдать Грубо говоря перебить с сайта все продукты всего 36 продукт пишите свою цену и сроки исполнения

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна статья на английском для интернет магазина

    нужна статья для сайта интернет магазина по продаже компонент для ноутбуков и батарей питания объемом 1 страница нужна для сабмита, для увеличения релевантного количества ссылок с тематичеких страниц Нужно что бы фигурировала ключевая фраза: laptop battery статья нужна на английском плачу WMZ дайте пожалуйста ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен скрипт для перенаправления траффика

    Нужен скрипт на php который делает следующую вещь: серфер заходит с источника траффика (PPC) на страницу, там происходит анализ по какому ключевому зашел серфер и показывает ему ту страницу (работает как wrapper) которая прописана в MYSQL базе ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать дизайн header для ювелирного магазина

    Нужно сделать дизайн для ювелирного магазина из готового psd шаблона: 1. Верхняя часть нуждается к перерисовке 2. Водяной знак на картинки 3. Кнопку add to cart Просьба обращатся действительно только тем кто умеет рисовать на бумаге, а нетолько ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • SEO для сайта интернет магазина

    Необходимо предложить линки (куплю) для интернет магазина компьютерной техники. Яндекс не интересует, интересует только основные поисковые системы (Yahoo, Google, MSN) Предложите свой бюджет Так же могу купить траффик, предложите свою цену, дайте ключевые по которым можете продать траффик

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PAD плагин под WordPress

    $50

    Необходимо создать плагин под WordPress который сможет сабмитить посты с PAD файлами. Требования к плагину: 1.Форма сабмита 2. Создание поста с заголовком взятым из PAD xml файла 3. Премодерация 4. Возможность добавки affid для текущего програмного продукта 5. CAPTCHA защита ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Weather Wordpress Widget

    $250

    необходимо написать widget (дополнительная информация здесь: codex.wordpress.org/Plugins/WordPress_Widgets) для wordpress'a на flash с анимированной погодой в зависимости от location.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Joomla/Mambo component регистрация в сервисах

    Необходимо зарегистрировать в сайтах которые имеют отношение к joomla/Mambo component. несколько сайтов дам для регистрации, остальное надо найти Оплата per registration на сайте. Нужны предже всего ресурсы с большим ранком (Google Page Rank).

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание wordpress plugin'a

    $250

    нужно написать plugin к WordPress который будет добавлять в пост содержание XML PAD файла из указанного урла типа xmlpad:www.asp...net/program.xml При этом нужно сделать кеширование что бы каждый раз когда встречается пост с тем же вызовом ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
marbor2006
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Нужен проффесиональный дизайн для сайта БАД
Очень понравилось работать - точное выполнение всех обязательств, своевременная оплата, постоянное нахождение на связи, оперативность
очень тщательное выполнение работы Высокий уровень выполнения дизайнерских работ четкая коммуникация Работы была выполнена в кратчайший срок с отличным качеством Все замечания были учтены не смотря на то что нужно переделать дизайн несколько раз Цена более чем приемлема Искренне рекомендую
Ответный отзыв
Justatranslator
Александра 
58 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Нужна статья на английском для интернет магазина
Даны конкретные, чёткие и понятные указания по выполнению предстоящей работы, что существенно облегчило выполнение поставленной задачи. На все возникающие по ходу работы вопросы отвечал исчерпывающе и доброжелательно. Приятный в общении человек, держит своё слово, работу оплатил вовремя, рекомендую всем для сотрудничества, этому человеку можно доверять.
очень быстро, очень старательно, оченькачественно, рекомендую Если вам нужно получить реальное качество за умеренную цену, подобрать материал, и у вас нет времени на многочисленные корректировки то этот тот человек который вам реально поможет отличная способность разбиратся с многочисленными источниками, умение компилировать в краткую статью с доходчивым изложение материала
Ответный отзыв
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
$100
10 баллов
17 лет назад
Сделать дизайн header для ювелирного магазина
Профecсиональный и ответственный подход к заказу. Ясная и четкая постановка задачи и партнерское сотрудничество при обсуждении путей ее реализации, делала работу с заказчиком приятной и плодотворной. Заказчик выполнил свои фмнансовые обьязательства в срок и без проблем. Рекомендую сотрудничество всем фрииленсорам.
очень качественно на высоком проффесиональном и графическом уровне, выполнено в срок Все замечания были учтены, продемонстрирован неожиданно высокий уровень мастерства Рекомендую всем кто желает получить действительно качественную работу за приемлимую цену
Ответный отзыв
sirs
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
17 лет назад
Нужен скрипт для перенаправления траффика
Грамотно поставлена задача, вовремя оплачен результат, дополнительные фишки оплачены отельно. Отличный работодатель, всем бы так.
Очень быстро,очень качественно, очень дешево Рекомендую С работником не было никаких проблем, сделано лучше чем я думал, не часто встречается такое отношение к делу
Ответный отзыв
balyasnikov
Кирилл 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Написание wordpress plugin'a
Отличный заказчик, приятно работать и общаться. Радует то, что человек четко ставит задачи и вовремя оплачивает работу. В процессе работы ТЗ практически не изменялось. Рекомендую к содрудничеству
быстро, без лишних вопросов, четкое понимание сути задачи, в полном объеме выполнил работу в указанный срок за минимальную цену Полностью удовлетворен сотрудничеством, рекомендую все кто хочет решить свои задачи в комфортабельных для себя условиях Нет никаких замечаний ни по качеству не по срокам выполнения работ, все в лучшем виде
Ответный отзыв