balyasnikov

Требуется написание статей, обзоров мобильных телефонов и сопутствующих устройств и аксессуаров. Работа постоянная и удаленная. Интересует размер требуемой денежной компенсации. Примеры таких статей, их объем и содержание можно посмотреть на таких сайтах как www.sotovik.ru, www.mobile-review.com, ...
Кратко мою основную сферу деятельности можно описать следующим образом: разработка сложных многоуровневых систем, нацеленных на Интернет и подверженных высоким нагрузкам.
Разрабатываемое программное обеспечение:
• Сложные сайты и порталы, рассчитанные на работу в распределенной среде
• Веб-сервисы на основе XML (SOAP) и JSON протоколов
• Системные приложения (С++ под Linux и Java), обслуживающие веб-системы
• Архитектура баз данных (Oracle, MySQL) и специализированные базы данных (например, на основе Berkeley DB)
Языки и платформы: Java, C/С++, JavaScript, PHP5.
Базы данных:
• Oracle 10g/11g, PL/SQL на профессиональном уровне. В тех проектах, где мной применялась БД Oracle, как правило, вся бизнес-логика была сосредоточена именно в Oracle и реализовывалась на PL/SQL, а веб-приложение являлось "тонким" клиентом и занималось только формированием интерфейса пользователя.
• MySQL в последнее время использовался редко, но в прошлом был очень большой опыт работы с этой БД
• PostgreSQL использовался только в академических целях
• Опыт создания сложных и оптимизированных баз данных
• Оптимизация SQL-запросов и хранимых процедур в целях повышения производительности приложений
Рабочее окружение:
• Операционная система: Linux, Mac OS X, Windows
• Среда разработки: Eclipse, JetBrains IntelliJ Idea
• Система сборки приложений: Maven
• Контроль версий: SVN
• Модульное тестирование: JUnit
• Разработка веб-приложений: Jetty, JavaRebel, Firefox с множеством плагинов для разработчиков
В своей работе я использую множество существующих фреймворков и библиотек, так как стараюсь свести к минимуму написание собственного кода, что позволяет создавать более качественное ПО и сосредоточиться на основных задачах проекта и не заниматься побочными проблемами. Вот краткий список сторонних библиотек, используемых наиболее часто:
• SpringFramework очень активно используется во всех проектах (опыт работы практически со всеми компонентами)
• Google Collections
• Apache Commons
• SLF4J (logging interface)
При разработке систем активно пользуюсь стандартными шаблонами проектирования, пишу подробную документацию и следую установленным соглашениям форматирования программного кода.
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад