balyasnikov

Профессиональные навыки

Кратко мою основную сферу деятельности можно описать следующим образом: разработка сложных многоуровневых систем, нацеленных на Интернет и подверженных высоким нагрузкам.

Разрабатываемое программное обеспечение:

• Сложные сайты и порталы, рассчитанные на работу в распределенной среде

• Веб-сервисы на основе XML (SOAP) и JSON протоколов

• Системные приложения (С++ под Linux и Java), обслуживающие веб-системы

• Архитектура баз данных (Oracle, MySQL) и специализированные базы данных (например, на основе Berkeley DB)

Языки и платформы: Java, C/С++, JavaScript, PHP5.

Базы данных:

• Oracle 10g/11g, PL/SQL на профессиональном уровне. В тех проектах, где мной применялась БД Oracle, как правило, вся бизнес-логика была сосредоточена именно в Oracle и реализовывалась на PL/SQL, а веб-приложение являлось "тонким" клиентом и занималось только формированием интерфейса пользователя.

• MySQL в последнее время использовался редко, но в прошлом был очень большой опыт работы с этой БД

• PostgreSQL использовался только в академических целях

• Опыт создания сложных и оптимизированных баз данных

• Оптимизация SQL-запросов и хранимых процедур в целях повышения производительности приложений

Рабочее окружение:

• Операционная система: Linux, Mac OS X, Windows

• Среда разработки: Eclipse, JetBrains IntelliJ Idea

• Система сборки приложений: Maven

• Контроль версий: SVN

• Модульное тестирование: JUnit

• Разработка веб-приложений: Jetty, JavaRebel, Firefox с множеством плагинов для разработчиков

В своей работе я использую множество существующих фреймворков и библиотек, так как стараюсь свести к минимуму написание собственного кода, что позволяет создавать более качественное ПО и сосредоточиться на основных задачах проекта и не заниматься побочными проблемами. Вот краткий список сторонних библиотек, используемых наиболее часто:

• SpringFramework очень активно используется во всех проектах (опыт работы практически со всеми компонентами)

• Google Collections

• Apache Commons

• SLF4J (logging interface)

При разработке систем активно пользуюсь стандартными шаблонами проектирования, пишу подробную документацию и следую установленным соглашениям форматирования программного кода.