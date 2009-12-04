Конвертирование wordpress шаблона

Ищу только того, кто делал доску автообъявлений на джумле пишите средние цены и оставляйте ссылку на вашу доску автообъявлений обсуждение в аське нужно будет реализовать там еще следующие вещи: 1)Экспорт импорт объявлений из экселя 2)Смс билинг если это не можете, а только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно взять шаблон сгенерированый Artisteer и преобразовать в шаблон который приймут в http://wordpress.org/extend/themes/
Шаблон обязательно должен пройти сабмит в этом сервисе
Исходный шаблон я предоставлю
цену предложите сами
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