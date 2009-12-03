Верстка на форум phpbb3

Ищу только того, кто делал доску автообъявлений на джумле пишите средние цены и оставляйте ссылку на вашу доску автообъявлений обсуждение в аське нужно будет реализовать там еще следующие вещи: 1)Экспорт импорт объявлений из экселя 2)Смс билинг если это не можете, а только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макеты на форум phpbb3 и на мод phpbb3 portal. СРОЧНО!
Пишите цены и сроки!!
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сверстать макет. http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/776840.html#item Обычная хтмл верстка.. Оставляем сроки и цену... Только пожалуйста не загинаем цены..Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Макет сайта в приложении. Необходимо сверстать и собрать в HTML сайт. Верстка фиксированная, по сути сайт состоит из 5 однотипных страниц. Которые необходимо сверстать, с картинок поставить ссылки на контентные страницы (будут наполнены текстом).Завершен14 лет назад
Есть скроллер на jquery. Есть UL, который скроллится. В нём в каждом LI всплывают дивы при наведении на картинки. Конструкция отлично работает без скроллера, в скроллере же всплывающие дивы (position:absolute) не всплывают над своими LI. Необходимо ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется верстка согласно макета. Главная и несколько внутренних, страницы однотипные. Требование кросс, резина, валидный код. подробности в асе: 448-466-982 Сроки сжатыеHTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на движке runcms Подготовлен новый дизайн сайта. Необходимо сверстать шаблон и поменять дизайн на сайте. Вопросы в личку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Пишите только те, кто сегодня вечером в 16:00-21:00 по мск будет он-лайн и сможет обсуждать нюансы задания в аське. Сделать надо будет в течение субботы (05.12) или раньше, если сможете. Задания: 1) есть html-шаблон, надо его изменить ...Завершен14 лет назад
- $150
Срочно нужно сверстать 5 стр, как мне сказали - не сложных без наворотов, просто сверстать нужен чел с опытом, будет обязательная проверка кода => сверстать не как попало оплата по факту макеты - выбраному исполнителю сделать до вечераЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо сверстать и натянуть на Джумлу. PSD макет есть. Подробности -лично.Завершен14 лет назад
- $70
Требуется сверстать главную, а так же несколько страничек для джумлы. На дивах. Писать только на [email protected] Предложение действительно 1 день, так как срочно.Завершен14 лет назад