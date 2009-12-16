Сверстать и собрать в HTML сайт.

Пишите только те, кто сегодня вечером в 16:00-21:00 по мск будет он-лайн и сможет обсуждать нюансы задания в аське. Сделать надо будет в течение субботы (05.12) или раньше, если сможете. Задания: 1) есть html-шаблон, надо его изменить ...