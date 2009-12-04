Html-верстка

$150
HTML-версткаЗавершен13 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужно сверстать 5 стр, как мне сказали - не сложных

без наворотов, просто сверстать

нужен чел с опытом, будет обязательная проверка кода => сверстать не как попало

оплата по факту

макеты - выбраному исполнителю

сделать до вечера

HTML
14 лет назад
sergei_men
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$150
1 день
Сделал все четко, в положенные сроки - не к чему придраться. Спасибо. В дальнейшем, при необходимости, буду обращаться только к нему.
Приятно иметь дело с людьми, которые ценят и уважают чужой труд