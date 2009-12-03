Верстка одной страницы

Есть верстка. Не очень хорошая правда, но тем не менее какая есть. надо сделать из нее хорошие шаблона для Вордпресса. Сделать надо быстро. Если вы не делали раньше шаблоны вордпресса - то лучше не браться. Оплата после ...
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Необходимо сверстать одну страницу.
Сумма окончательная.
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