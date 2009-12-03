Поправки Htmla

В связи с тем, что мой напарник уехал, нужен верстальщик, возможно длительное сотрудничество. Теперь по заданию. Нужно сверстать из PSD макета шаблон под Joomla. Сразу говорю без предоплаты. Вы сделали шаблон ->Залил на свой хостинг ...