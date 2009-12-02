Сверстать из PSD - интегрировать.

Александр, извини конечно но вы очень сильно меня подвели, вы запороли проект на целую неделю + взяли предоплату и не отдаете, лучше бы я отдал его порядочным ребятам. Уважаемые заказчики прежде чем работать с Александром, подумайте!!!! Претензию сниму после того как получу обратно свои деньги.