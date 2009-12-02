Сверстать из PSD - интегрировать.

HTML-версткаЗакрыт22 заявки337 просмотров
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Здравствуйте, имеются psd макеты дизайна и частичная верстка, нужно все интегрировать и надеть на движек.

Вот собственно сайт: http://avaxl.ru/

Пишите на icq 759-532

14 лет назад
vit_msk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$80
1 день
Александр, извини конечно но вы очень сильно меня подвели, вы запороли проект на целую неделю + взяли предоплату и не отдаете, лучше бы я отдал его порядочным ребятам. Уважаемые заказчики прежде чем работать с Александром, подумайте!!!! Претензию сниму после того как получу обратно свои деньги.
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