Верстка и настройка шаблона для Joomla!

Добрый день! требуется сверстать дизайн, точнее сделать рип дизайна. http://migom.by/ - вот сайт с которого надо сделать рип. верстка под joomla 1.0 - качество, валидность, отображение во всех браузерах, вообщем все как нужно)) надо будет изменить верхнее меню ...