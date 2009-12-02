Верстка и настройка шаблона для Joomla!

Сверстать шаблон интернет-магазина с эксклюзивным дизайном и "красивой" web-формой поиска продукции. Кроссбраузерно, статика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Одна страница, не резина
2. Нарезать из готового PSD
3. Создать шаблон
4. Установить на сайт (Joomla! 1.0.15 Stable)
5. Настроить, чтобы все работало
Ваши сроки и цена.
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