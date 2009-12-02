Верстка и настройка шаблона для Joomla!

HTML-версткаЗакрыт17 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Одна страница, не резина

2. Нарезать из готового PSD

3. Создать шаблон

4. Установить на сайт (Joomla! 1.0.15 Stable)

5. Настроить, чтобы все работало

Ваши сроки и цена.

Joomla
14 лет назад
contrabrand
Бренд 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Срочная верстка на WebAsyst

    $100

    Нужно срочно сверстать готовый макет на webAsyst , т.к. человек с которым я работал кинул меня...работа без предоплаты по факту или сбс. оставляйте свои аськи. Сделать нужно до вечера , макет не сложный.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочная верстка на WebAsyst

    $100

    Нужно срочно сверстать готовый макет на webAsyst , т.к. человек с которым я работал кинул меня...работа без предоплаты по факту или сбс. оставляйте свои аськи. Сделать нужно до вечера , макет не сложный.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вставить дизайн в oscommerce BTS из исходника psd

    $50

    Нужно вставить дизайн в Оскомерсе BTS (не исходник, а доработанный). Дизайн нарисован в Photoshop. Нужно нарезать и прицепить к файлам магазина. Цена - 50 USD Оплата любым способом. Срок выполнения - 3 дня. Размещаю повторно, так как исполнитель потерялся (потерялась)! Нужно сделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PDF -> HTML

    Есть 38 pdf (http://narod.ru/disk/15584536000/innalabs.rar.html , 12 МБ). От 1 до 4 страниц. Текст + фото + таблица(ы). Оцените объем работа, предлагайте цены и сроки. Оплата - WMZ, можно СБС. Есть вопросы - задавайте в личку. Если вопросов нет - ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под joomla 1.0 \ Рип дизайна

    Добрый день! требуется сверстать дизайн, точнее сделать рип дизайна. http://migom.by/ - вот сайт с которого надо сделать рип. верстка под joomla 1.0 - качество, валидность, отображение во всех браузерах, вообщем все как нужно)) надо будет изменить верхнее меню ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад