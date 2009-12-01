Верстка под joomla 1.0 \ Рип дизайна

Есть шаблон для битрикса, сверстанный и натянутый редакция "Старт"! Нужно его немного подправить, небольшие агрехи, валидатность подкорректировать и доработать некоторые функции под редакцию "Стандарт"! Предложения строго с ценами и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ВООБЩЕ! Предпочтение ...
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Добрый день!
требуется сверстать дизайн, точнее сделать рип дизайна. http://migom.by/ - вот сайт с которого надо сделать рип.
верстка под joomla 1.0 - качество, валидность, отображение во всех браузерах, вообщем все как нужно))
надо будет изменить верхнее меню то что серое - http://www.migom.by/avto/ просто измениться форма меню)
предложения оставляем. выбор подет на качество \ цена
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