Верстка под joomla 1.0 \ Рип дизайна

HTML-версткаЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

требуется сверстать дизайн, точнее сделать рип дизайна. http://migom.by/ - вот сайт с которого надо сделать рип.

верстка под joomla 1.0 - качество, валидность, отображение во всех браузерах, вообщем все как нужно))

надо будет изменить верхнее меню то что серое - http://www.migom.by/avto/ просто измениться форма меню)

предложения оставляем. выбор подет на качество \ цена

Joomla
14 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона для битрикса

    $50

    Есть шаблон для битрикса, сверстанный и натянутый редакция "Старт"! Нужно его немного подправить, небольшие агрехи, валидатность подкорректировать и доработать некоторые функции под редакцию "Стандарт"! Предложения строго с ценами и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ВООБЩЕ! Предпочтение ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить верстку

    Итак есть сайт http://o s t a c o m .ru если зайти на него то все станет понятно, нужно выровнять блоки что в центре и поправить меню, что бы в нег овсевлезало. Так как ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибки в шаблоне DLE

    $50

    Есть сайт, внешне все в порядке, но когда начинаешь добавлять тексты или менять что либо (через WYSIWYG редактор) то все плывет. Сделан на DLE, страниц 15 (большинство однообразные), из усложнений только форма отправки (она работает).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отображение кнопок DLE (выравнивание)

    Сделать, чтобы кнопки "Входа на сайт" и "Добавление комментария" отображались в других браузерах так же, как отображает в IE 8. Наладить отображение кнопки "Поиска" в браузерах, хорошо показывает только в Firefox.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать одну строницу.

    $15

    Сверстать одну страницу на основе уже существующей страниц и натянуть на неё уже существующий дизайн. Эта страница уже есть но на разных мониторах она показывается по разному. Тоесть с искривлением рисунков и т.д. Нужно сверстать так чтобы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Cs-Card верстка

    Всем привет. Нужно прикрутить новый дизайн к магазину на основе cs-card, и в дальнейшем оказывать тех поддержку. Жду предложения цены и сроков.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад