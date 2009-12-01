Верстка под joomla 1.0 \ Рип дизайна

Добрый день!

требуется сверстать дизайн, точнее сделать рип дизайна. http://migom.by/ - вот сайт с которого надо сделать рип.

верстка под joomla 1.0 - качество, валидность, отображение во всех браузерах, вообщем все как нужно))

надо будет изменить верхнее меню то что серое - http://www.migom.by/avto/ просто измениться форма меню)

предложения оставляем. выбор подет на качество \ цена