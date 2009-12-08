Исправить ошибки в шаблоне DLE

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, внешне все в порядке, но когда начинаешь добавлять тексты или менять что либо (через WYSIWYG редактор) то все плывет.

Сделан на DLE, страниц 15 (большинство однообразные), из усложнений только форма отправки (она работает).

14 лет назад
artem7a
Артем 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Award
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Немного запоздал со сроком, но сделал все что нужно и даже больше. Учел все пожелания, и самые мелкие нюансы. Рекомендую, будем работать дальше.
Очень доволен нашим сотрудничеством. Я немного подвёл по срокам, но Артём вошёл в моё положение и позволил реабилитироваться. Отличный заказчик. Работу оплачивает своевременно, задачу ставит чётко. Вообщем, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Отображение кнопок DLE (выравнивание)

    Сделать, чтобы кнопки "Входа на сайт" и "Добавление комментария" отображались в других браузерах так же, как отображает в IE 8. Наладить отображение кнопки "Поиска" в браузерах, хорошо показывает только в Firefox.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать одну строницу.

    $15

    Сверстать одну страницу на основе уже существующей страниц и натянуть на неё уже существующий дизайн. Эта страница уже есть но на разных мониторах она показывается по разному. Тоесть с искривлением рисунков и т.д. Нужно сверстать так чтобы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Cs-Card верстка

    Всем привет. Нужно прикрутить новый дизайн к магазину на основе cs-card, и в дальнейшем оказывать тех поддержку. Жду предложения цены и сроков.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка простого макета. Главная + внутренняя

    $50

    Необходимо разверстать макет сайта. Проект по верстке делаю первый раз так что прошу строго не судить. Вообщем верстая необходимо знать что это все будет натягиваться на wordpress ( сайдбар выделить в отдельную таблички или див). Небольшой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать готовый макет под Joomla 1.5

    Макет в прикрепленном файле. Верстка не резиновая. Просьба указывать стоимость и сроки. Сразу скажу - бюджет ограничен, поэтому услуги дорогостоящих суперспециалистов :) оплатить не смогу. Подробности обсудим с исполнителем.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PSD to HTML

    $30

    Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки, обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом (верстка под 1С-Битрикс), по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная. Срок- максимум ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка шаблона для Joomla 1.5

    $50

    День добрый. Требуется вёрстка шаблона для Joomla 1.5.9 и выше. Исходники в формате PSD наличествуют. Превью во вложении. Оплата: Яндекс.деньги

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад