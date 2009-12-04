Верстка простого макета. Главная + внутренняя

$50
HTML-версткаЗавершен31 заявка390 просмотров
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Необходимо разверстать макет сайта. Проект по верстке делаю первый раз так что прошу строго не судить.

Вообщем верстая необходимо знать что это все будет натягиваться на wordpress ( сайдбар выделить в отдельную таблички или див). Небольшой JS с применением jquery на главной. Никаких особых требований нет.

Скрины макета в приложении.

Скидывайте свои предложение с ценой и сроком за два макета.

14 лет назад
aca74
65 летБразилия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vitalbka
Виталий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа. За такую цену тем более. Спасибо.
Хороший заказчик, полное ТЗ, приятный в общении человек. Постоянно на связи, своевременная оплата. Приятно было работать.
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