Верстка простого макета. Главная + внутренняя

Макет в прикрепленном файле. Верстка не резиновая. Просьба указывать стоимость и сроки. Сразу скажу - бюджет ограничен, поэтому услуги дорогостоящих суперспециалистов :) оплатить не смогу. Подробности обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разверстать макет сайта. Проект по верстке делаю первый раз так что прошу строго не судить.
Вообщем верстая необходимо знать что это все будет натягиваться на wordpress ( сайдбар выделить в отдельную таблички или див). Небольшой JS с применением jquery на главной. Никаких особых требований нет.
Скрины макета в приложении.
Скидывайте свои предложение с ценой и сроком за два макета.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки, обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом (верстка под 1С-Битрикс), по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная. Срок- максимум ...Закрыт14 лет назад
- $50
День добрый. Требуется вёрстка шаблона для Joomla 1.5.9 и выше. Исходники в формате PSD наличествуют. Превью во вложении. Оплата: Яндекс.деньгиHTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Надо сверстать *.psd макет -дивами, таблицами; -кроссбраузерность(IE, Opera, Firefoxe, Safari, и другие); -соответствие стандартам w3c; -чистый, семантически верный код; -оптимизация графики; -минимальный вес шаблона;Завершен14 лет назад
Отверстать макет psd под движок wordpress Макет попозже Срочно!Завершен14 лет назад
- $33
Требуется сверстать сайт: несколько однотипных страничек. Срок: 2.12.2009, 11.00 +3GMT. Валидная, кроссбраузерная и т.д. Пример прикрепил. Все предложения сюда.Завершен14 лет назад
Есть верстка страниц (фреймы), нужно исправить ряд багов: 1. Сделать корректное отображение в Opera 2. Исправить баг в IE, FF, Chrome и т.д. баг, связанный с вертикальным скроллом – он просто отсуствует 3. Переверстать главную ...Закрыт14 лет назад
Добрый день! Есть готовый сайт,относительно которого было решено сделать редизайн. От вас требуется сверстать новый макет сайта и связать его с уже существующим кодом движка. Исходники и пароли вышлю исполнителю. Фотки макетов и ТЗ в ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется "натянуть" psd дизайн на скрипт. Демо скрипта http://d1366279.prem41.hosting.ua/ Шаблонизатор простой, шаблоны можно скачать тут http://d1366279.prem41.hosting.ua/templates/templates.zip Скрин дизайна тут http://d1366279.prem41.hosting.ua/templates/l_5_1_1.jpg При успешном завершении проекта возможно долгосрочное сотрудничество (сейчас ждут порезку 28 дизайнов)Завершен14 лет назад
Добрый вечер всем! Нужно сверстать страничку. Скрин прикрепил.HTML-верстка51 заявкаЗакрыт14 лет назад