Верстка простого макета. Главная + внутренняя

Необходимо разверстать макет сайта. Проект по верстке делаю первый раз так что прошу строго не судить.

Вообщем верстая необходимо знать что это все будет натягиваться на wordpress ( сайдбар выделить в отдельную таблички или див). Небольшой JS с применением jquery на главной. Никаких особых требований нет.

Скрины макета в приложении.

Скидывайте свои предложение с ценой и сроком за два макета.