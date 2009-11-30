Верстка PSD макета главной страницы

HTML-версткаЗакрыт51 заявка506 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер всем! Нужно сверстать страничку.

Скрин прикрепил.

14 лет назад
sqrter
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Cделать валидным сайт Smotrik.ru

    Здравствуйте дело в том что сайт smotrik.ru уж больно много ошибок имеет посмотрите http://validator.w3.org/check?uri=http://smotrik.ru как можно изменить эту картину в хорошую сторону...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подредактировать CSS

    Есть магазин футболок, партнер prostoprint.com, необходимы мелкие правки. Разбирающемуся - работы на 5-15 минут имхо. Сайт www.funfarm.ru. Что нужно: - Поставить корзину "на место" - В шапке зеленый текст сделать именно текстом (сейчас картинкой) - В строке меню ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправление багов верстки сайта talkfest.net

    Необходим человек с _сильными_ знаниями в верстке резиновых сайтов на дивах. Сайт весьма сложный и в последствии потребует дальнейших работ в том числе новой верстки. Так же будут и другие проекты, которые само собой пойдут ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание выпадающего меню на CSS

    $17

    Необходимо создать левое и верхнее выпадающее меню только средствами CSS Есть примеры: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/ и http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html Подробное ТЗ в приложении Срок 2 дня Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги) Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внести изменения в шаблоны сайта на Symfony

    Нужен толковый верстальщик на пару дней Для доработки сайта нужен человек, который хорошо верстает, а также обладает основами художественного вкуса. Задача - внести изменения в шаблоны сайта на Symfony, правки достаточно мелкие. По всем вопросам кода консультирует ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка компонента (Joomla 1.5)

    Необоходимо настроить компонент Xmap либо установить и настроить другой компонент для отображения Sitemap на сайте под Joomla 1.5 !!! На данный момент Xmap отображает только пункты меню. В карте нет материалов.!!!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад