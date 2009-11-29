Создание 2-х шаблонов на Joomla с готовым дизайном

$150
HTML-версткаЗакрыт14 заявок187 просмотров
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1 сайт

Файл прикреплен

2 сайт

https://www.t-e-a-s.eu/staging/

Вёрстка:

- Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome)

- соответствие стандартам w3c ;

Подробности в приват ...

Joomla
14 лет назад
fer-ru
Fd Fv 
41 годАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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