Поправить или подсказать как поправить CSS

Необоходимо настроить компонент Xmap либо установить и настроить другой компонент для отображения Sitemap на сайте под Joomla 1.5 !!! На данный момент Xmap отображает только пункты меню. В карте нет материалов.!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшая ошибочка в CSS или HTML
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