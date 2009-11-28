Шаблон под Joomla

Здравствуйте! Нужно сделать верстку PSD макета под DLE 8.0 бюджет маленький.. но и макет легкий.. по запросу покажу! Резина, кроссбраузерность.. (в том числе всеминенависный IE) отписывайтесь сюда в проекте! (без отзывов вряд ли возможно сотрудничество) Нужно ...