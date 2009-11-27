Здравствуйте, необходимо переверстать DLE шаблон в div, добавить еще одну колонку (сейчас их две), немного переделать дизайн навигации сайта и вывода коротких новостей. Естественно, учесть кроссбраузерность и валидность.

PSD макета нет, есть только рабочий шаблон.